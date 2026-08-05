«Ахмат» попросил рассмотреть работу судей в двух эпизодах матча со «Спартаком»

«Ахмат» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС с просьбой рассмотреть два эпизоды из домашнего матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Грозненцы указали на момент с удалением Эгаша Касинтуры на 77‑й минуте (удар соперника рукой в лицо без борьбы за мяч) после вмешательства ВАР и видеопросмотра, а также на гол красно-белых на 90+1‑й минуте, ставший победным.

Ранее стало известно, что московский клуб тоже попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода из матча.