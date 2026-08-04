Радимов – о «Динамо»: «Зачем поменяли Гусева на Шварца?»

Владислав Радимов поделился мнением о результатах «Динамо» при Сандро Шварце.

Немец в мае вернулся в клуб РПЛ, сменив Ролана Гусева.

Под его руководством бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и потерпели поражение от «Балтики» (1:2).

– «Динамо» не просто проиграло в Калининграде, а проиграло при очень низком качестве игры.

Зачем поменяли Гусева на Шварца? Ну, кто-то будет говорить: «Шварц лучше», кто-то будет говорить: «Гусев». Я, честно говоря, вообще не вижу разницы абсолютно.

Качественное изменение игры? Ну, абсолютно точно нет. Стало хуже, чем при Гусеве.

А если ты хочешь обороняться, у меня вопрос просто к руководству: с футболистами уровня Скопинцева и Зайдензаля? Ну ты при них точно на ноль сыграть не можешь. Если только против тебя не Самара, которая приехала, и ты чeтко знаешь, что заранее не пропустить надо.

Но в целом с этими игроками бороться за что-то высокое, простите, это невозможно. Они не защитники. И тут вопрос – почему вы не можете с Бувача спросить? Тренеров меняют, а он столько лет работает и не может привезти нормальных защитников?

Я бы на месте какого-нибудь Бителло подошел и задал этот вопрос руководству. Ну там совершенно нет никакой уверенности, а уверенность в том, что соперник забьет.

Что в итоге и происходит. Подают стандарт, на дальней штанге два игрока выигрывают, сбрасывают в центр вратарской, расстреливают. Ну, наверное, за это должен и тренерский штаб, и вратарь, и защитники отвечать.

– Сейчас все начинают уже обсуждать, дать Шварцу поработать и наладить как-то ситуацию, поставить игру. Или ещe пару таких матчей – и на выход?

– Я думаю, что скоро нужно закончить. Ну, абсолютная апатия какая-то. Шварц и сам думал наверняка, что усиление будет.

А если ещe Тюкавин уйдет? Правда, и сам Тюкавин сейчас – такая слабая версия Тюкавина, которого мы знаем.