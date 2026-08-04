Кордоба вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на слухи об уходе

Пресс-служба «Краснодара» показала кадры с новым капитаном Джоном Кордобой.

Он вернулся в расположение клуба спустя два месяца.

– Вот же он! Привет, привет!

– Привет, привет! Как дела?

– Хорошо. Как ты?

– Всe хорошо.