Кордоба вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на слухи об уходе

Пресс-служба «Краснодара» показала кадры с новым капитаном Джоном Кордобой.
Он вернулся в расположение клуба спустя два месяца.
– Вот же он! Привет, привет!
– Привет, привет! Как дела?
– Хорошо. Как ты?
– Всe хорошо.
- Сообщалось, что Кордоба может уйти в «Васко да Гаму».
- У Джона через год истекает контракт с «Краснодаром». В нем есть опция продления еще на 12 месяцев.
- Рыночная стоимость форварда – 10 миллионов евро.
- Сейчас он восстанавливается после надрыва приводящей мышцы бедра.
- Кордоба был куплен «Краснодаром» в 2021 году. С тех пор забил 80 голов и сделал 37 ассистов в 156 матчах.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»