В «Краснодаре» прояснили, на какой позиции будет играть Воробьев после возвращения Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что Дмитрий Воробьев и Джон Кордоба могут играть вместе.

– Сейчас с приходом Воробьeва в «Краснодаре» два очень сильных фактурных форварда. Может ли быть такая ситуация, чтобы вы рассмотрели игру в два форварда? И какую роль, в том числе Воробьeва вы видите, может быть, не только в роли центрального нападающего при здоровом Джоне Кордобе?

– Дмитрий Воробьeв – наш воспитанник, мы вместе работали и в молодeжной команде, и в академии.

В «Оренбурге», когда он играл, можно сказать, заявил себе о себе в Премьер-лиге, он играл на фланге. И мы об этом тоже с ним говорили, то есть у него есть опыт игры и понимание игры позиции флангового нападающего, который бы играл в узкой позиции. И, несомненно, мы эту опцию рассмотрим.

Сейчас пока альтернативы никакой нет, потому что Джон ещe не готов играть, и Дима играет центрального нападающего. Но по возвращении Джона, вы правы, мы можем играть и в два нападающих, и Воробьeв может играть и на позиции «десятки», и на позиции флангового нападающего.

Когда Джон будет на 100% готов, это добавит нашей команде вариативности, может получиться интересное сочетание и вполне возможно использование вместе Воробьeва и Кордобы.