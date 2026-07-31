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  • В «Краснодаре» прояснили, на какой позиции будет играть Воробьев после возвращения Кордобы

В «Краснодаре» прояснили, на какой позиции будет играть Воробьев после возвращения Кордобы

31 июля, 16:51
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что Дмитрий Воробьев и Джон Кордоба могут играть вместе.

– Сейчас с приходом Воробьeва в «Краснодаре» два очень сильных фактурных форварда. Может ли быть такая ситуация, чтобы вы рассмотрели игру в два форварда? И какую роль, в том числе Воробьeва вы видите, может быть, не только в роли центрального нападающего при здоровом Джоне Кордобе?

– Дмитрий Воробьeв – наш воспитанник, мы вместе работали и в молодeжной команде, и в академии.

В «Оренбурге», когда он играл, можно сказать, заявил себе о себе в Премьер-лиге, он играл на фланге. И мы об этом тоже с ним говорили, то есть у него есть опыт игры и понимание игры позиции флангового нападающего, который бы играл в узкой позиции. И, несомненно, мы эту опцию рассмотрим.

Сейчас пока альтернативы никакой нет, потому что Джон ещe не готов играть, и Дима играет центрального нападающего. Но по возвращении Джона, вы правы, мы можем играть и в два нападающих, и Воробьeв может играть и на позиции «десятки», и на позиции флангового нападающего.

Когда Джон будет на 100% готов, это добавит нашей команде вариативности, может получиться интересное сочетание и вполне возможно использование вместе Воробьeва и Кордобы.

  • 28-летний Воробьев провел два года в «Локомотиве».
  • Он забил 25 голов в 73 матчах.
  • «Краснодар» заплатил за нападающего 7,3 млн евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Воробьев Дмитрий Мусаев Мурад
Комментарии (1)
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zigbert
1785517985
Это уже задача Мусаева,определить наиболее эффективную позицию на поле для Воробьева.
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