Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мурад Мусаев

    Тренер
    Имя Мурад
    Отчество Олегович
    Фамилия Мусаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 ноября 1983
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Краснодар 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.02.2021 Локомотив 4 : 0 Краснодар
    • Читайте нас: 
    11