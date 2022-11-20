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Мурад Мусаев
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Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
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Мурад Мусаев
Тренер
Имя
Мурад
Отчество
Олегович
Фамилия
Мусаев
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 ноября 1983
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Молодежное первенство 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Краснодар
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
11.02.2021
Локомотив
4 : 0
Краснодар
20 ноября 2022
10:16
Мусаев: «Хотелось бы, чтобы состоялся матч Россия – Азербайджан»
1
19 ноября 2022
19:52
Мусаев пожелал Месси победы на ЧМ-2022
1
24 октября 2022
12:42
Мусаев: «У меня было пять предложений из РПЛ»
1
09:59
Мусаев сравнил зарплату в «Краснодаре» и «Сабахе»
29 августа 2022
08:15
«Сабах» Мусаева выиграл все 4 матча в чемпионате Азербайджана с общим счетом 10:2
2
6 августа 2022
15:48
Мусаев: «Честно, я хотел уехать из России»
14:38
Мусаев назвал двух российских тренеров, способных успешно работать в Европе
9
13:48
«Ему стали говорить, что он новый Месси». Мусаев – о регрессе Шапи
12:36
Мусаев не исключил свое возвращение в «Краснодар»
18 июля 2022
22:28
Мусаев прокомментировал возможный переход Дзюбы в азербайджанский клуб
1
28 июня 2022
00:30
Вагнер Лав близок к переходу в азербайджанский «Сабах»
1
8 июня 2022
00:56
Тренер «Сабаха» Мусаев прокомментировал возможный переход Агаларова
5 марта 2022
08:42
Мусаев – о предложении вернуться в «Краснодар»: «Это неправда»
4 марта 2022
22:58
Мусаев ради «Сабаха» отказался возвращаться в «Краснодар» (Иван Карпов)
5
2 марта 2022
22:20
Мусаев – кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
7
3 февраля 2022
10:59
Мусаев звал Вагнера Лава в «Сабах», но бразилец выбрал «Мидтьюлланд»
1
26 января 2022
12:58
Мусаев – об уходе из «Краснодара»: «Понимал, что срок жизни этой команды завершен»
5
5 января 2022
16:06
Мусаев или Кононов могут временно возглавить «Краснодар». Николича не будет (Иван Карпов)
11
2 ноября 2021
16:52
Мусаев: «У Ивана Игнатьева есть предпосылки, чтобы стать топ-игроком»
9
14:55
Мусаев: «Галицкий до последнего переубеждал, чтобы я не уходил из «Краснодара»
4
30 октября 2021
16:40
Фото
Официально: экс-тренер «Краснодара» Мусаев возглавил «Сабах»
6
27 октября 2021
18:41
«Чемпионат»: Мусаев возглавит аутсайдера чемпионата Азербайджана «Сабах»
5
25 октября 2021
11:14
Экс-тренер «Краснодара» Мусаев может возглавить азербайджанский «Сабах»
3
7 октября 2021
16:49
Галицкий – о Мусаеве: «Если он выходит против «Севильи» с мальчиками из школы, то какой результат мы хотим получить?
2
10 августа 2021
07:53
Мусаев: «Березуцкий – очень умный специалист. Уверен, он преодолеет трудности в ЦСКА»
10
7 августа 2021
13:58
Мусаев: «Даже поиграв в ЛЧ, не считал зазорным принять вторую команду «Краснодара»
2
11:31
Мусаев: «Было бы интересно поработать в «Ференцвароше», но клуб остановился на другом кандидате»
1
2 августа 2021
22:31
Петреску, Мусаев, Новиков – кандидаты на пост тренера «Ростова»
19
19 июня 2021
10:55
Eurostavka: Мусаев летал на переговоры с «Ференцварошем»
8
10 июня 2021
19:28
Мусаев: «Мне интересно поработать за границей. Были разговоры с двумя клубами»
3
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04.04.2021 16:11
Давайте признаем: Мусаев хорошо поработал в «Краснодаре». Просто его цикл закончился
На восприятие влияет и политика руководства.
25.10.2019 00:08
Мы много критиковали Берга. Оказывается, он в хорошей форме
4 гола в шести матчах.
3
22.09.2019 20:57
«Краснодар» снова провалился. Что делать с Мусаевым?
У нас есть два мнения.
32
14.07.2019 23:30
Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер
Все из-за отсутствия нужной лицензии.
5
15.03.2019 01:10
Что случилось с «Краснодаром»: вылет из турниров, скандалы, поражения
Уже установили клубный антирекорд.
28
03.03.2019 21:07
Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура
А еще в «Спартаке» до матча прогремела бомба.
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25.09.2018 10:00
«Краснодар» без Смолова стал только лучше. По фактам
На него приятно смотреть.
30
11.08.2019 15:40
Матч Краснодар 1-0 Рубин. Что это было?
Футболисты «Краснодара» обыграли казанский «Рубин» в матче 5-го тура чемпионата России.
08.08.2019 17:58
Краснодар 0-1 Порту. Шансов нет. Футбол, обзор матча, Лига Чемпионов
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» проиграл «Порту». Встреча проходила в Краснодаре на одноимeнном стадионе. Итоговый счeт — 0:1.
22.07.2019 17:32
Краснодар сыграет с Порту в 3 м раунде квалификации Лиги чемпионов
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. На этой стадии «быки» сыграют с «Порту». Первый матч противостояния пройдет 6 или 7 августа в России, ответная игра состоится 13 августа в Португалии.
04.07.2019 22:06
Почему Спартак проиграл Краснодару 1:2 ? Кубок Париматч Премьер
Победителем Кубка Париматч Премьер стал «Краснодар» – в заключительном матче «быки» обыграли «Спартак» (2:1).
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