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Краснодар
Мурад Мусаев
Новости
Мурад Мусаев - новости
Краснодар
Россия
10 ноября 1983 (42)
Тренер
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Публикации
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
Вчера, 14:50
7
Бубнов назвал имена двух тренеров РПЛ, которых уволят до зимы
Вчера, 09:58
3
«Не имеет права вякать, он никто»: Мостовой получил ответ на нападки на Мусаева
2 ноября
12
Мостовой определил, кто больший шарлатан – Слуцкий или Мусаев
2 ноября
20
Сторожук покинул «Торпедо» – он может вернуться в «Краснодар» вместо Мусаева
2 ноября
6
Мостовой сорвал маску с Мусаева: «Он был работником базы, а потом как-то тренером «Краснодара» стал»
2 ноября
14
«Проблема в нас, сами виноваты»: Мусаев – о затяжном бедствии «Краснодара»
1 ноября
1
Комментарий Мусаева о нависшей угрозе увольнения из «Краснодара»
1 ноября
7
Кордоба ответил, будет ли «Краснодар» биться за Мусаева
1 ноября
«Если бы я знал, я бы решил»: Мусаев – о кризисе «Краснодара»
1 ноября
13
Мусаев прокомментировал конфуз «Краснодара» в матче с «Родиной»
31 октября
8
Видео
Игрок «Краснодара» едва не напал на Мусаева
31 октября
14
Мусаев прокомментировал возможную замену себя в «Краснодаре» на Сторожука
31 октября
4
Казаков прокомментировал вероятную отставку Мусаева из «Краснодара»
31 октября
3
Стало известно, какого тренера «Краснодар» собирается назначить в случае увольнения Мусаева
29 октября
21
Реакция Мусаева на попадание Сафонова в топ-5 лучших вратарей мира
28 октября
Мусаев прокомментировал кубковую победу «Краснодара» над «Динамо»
27 октября
3
Мусаев прокомментировал неудачную серию «Краснодара»
25 октября
1
Мусаев прокомментировал упущенную победу «Краснодара» над «Балтикой»
24 октября
Смородская поставила на место Мостового
24 октября
13
Мостовой ждет увольнение тренера из топ-клуба РПЛ
24 октября
9
Бубнов поспорил насчет увольнения Мусаева из «Краснодара»
22 октября
8
Мусаев определил виноватых в неудачах «Краснодара»
22 октября
5
Мостовой определил главную проблему «Краснодара»
20 октября
13
Мусаев пожаловался на кадровые проблемы «Краснодара»: «Не все трансферы удалось сделать»
18 октября
4
Мусаев оценил спасенную ничью с «Локомотивом»
17 октября
3
«Весь стадион видел»: Мусаев обрушился на судей после ничьей с «Локомотивом»
17 октября
38
«У меня есть претензии»: Мусаев – после поражения «Краснодара» от «Факела»
14 октября
10
Стало известно, сыграет ли Воробьев с «Зенитом»
8 октября
Мусаев рассказал, как эмоции Кордобы влияют на «Краснодар»
8 октября
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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