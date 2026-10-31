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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Мурад Мусаев
Статистика
Мурад Мусаев - статистика
Краснодар
Россия
10 ноября 1983 (42)
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
0 : 2
13.10.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
2 : 3
10.10.2026
Зенит
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
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Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Команда
И
В
П
Н
Краснодар
3
1
1
1
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
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