Кордоба может уйти из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал трансферной целью «Васко да Гамы».
Руководство бразильского клуба всерьез обсуждает возможность трансфера 33-летнего футболиста.
В «Васко да Гаме» рассматривают колумбийца как важного игрока стартового состава.
- У Кордобы через год истекает контракт с «Краснодаром». В нем есть опция продления еще на 12 месяцев.
- Рыночная стоимость форварда – 10 миллионов евро.
- В июле Джона назначили капитаном «быков» вместо Эдуарда Сперцяна, отправившегося в «Аль-Ахли».
- Сейчас он восстанавливается после надрыва приводящей мышцы бедра.
- Кордоба был куплен «Краснодаром» в 2021 году. С тех пор забил 80 голов и сделал 37 ассистов в 156 матчах.
Источник: твиттер журналиста Лео Ласерды