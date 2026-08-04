Кордоба может уйти из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал трансферной целью «Васко да Гамы».

Руководство бразильского клуба всерьез обсуждает возможность трансфера 33-летнего футболиста.

В «Васко да Гаме» рассматривают колумбийца как важного игрока стартового состава.