Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

– Вы говорили, что на качество игры Карпукаса, возможно, влияют переговоры с «Зенитом». Такая же ситуация может быть с Тюкавиным?

– Вряд ли. Если она и была, он уже точно ее прошел, пережил и ему уже все сказали. Мне нравится Тюкавин, это очень качественный футболист, но это не игрок, который гарантированно делает то, что нужно. Не Кордоба, не Дзюба, не Даку.

У него могут быть перепады в силу возраста, в силу состояния, в силу соперника – все что угодно может быть. Поэтому я не удивлюсь, если он в следующих трех турах забьет три мяча, и все перестанут про это говорить.

Сулейманов сравнивал Тюкавина и Воробьева. Я Тюкавина оцениваю гораздо выше, чем Воробьева.