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  • Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку

Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку

11 августа, 08:39
5

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

– Вы говорили, что на качество игры Карпукаса, возможно, влияют переговоры с «Зенитом». Такая же ситуация может быть с Тюкавиным?

– Вряд ли. Если она и была, он уже точно ее прошел, пережил и ему уже все сказали. Мне нравится Тюкавин, это очень качественный футболист, но это не игрок, который гарантированно делает то, что нужно. Не Кордоба, не Дзюба, не Даку.

У него могут быть перепады в силу возраста, в силу состояния, в силу соперника – все что угодно может быть. Поэтому я не удивлюсь, если он в следующих трех турах забьет три мяча, и все перестанут про это говорить.

Сулейманов сравнивал Тюкавина и Воробьева. Я Тюкавина оцениваю гораздо выше, чем Воробьева.

  • 24-летний Тюкавин в этом сезоне в 4 матчах за «Динамо» отметился 1 ассистом.
  • Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Динамо Дзюба Артем Кордоба Джон Воробьев Дмитрий Тюкавин Константин Даку Мирлинд Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Император Бомжей
1786430316
А по мне так, Тюкавин после травмы днище полнейшее, ничего в нем нет особенного. Ему до Кордобы, как теперь Слуцкому раком до Китая! Воробьев интереснее Тюкавина, правда присядет на лавку, когда Кордоба поправится))
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k611
1786431034
Видно что у человека свободное время появилось. Сразу куча разговоров на разные темы...
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...уефан
1786433747
...если делать нех.уя, можно и с Овечкиным или с Джорданом сравнить. Давай, Лёня, жги...
Ответить
Хулиганин
1786434764
Как минимум в росте.
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Интерес
1786441118
ПОэтому и будешь феерить ныне в мудиалиге.НАшёл работу по душе!
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