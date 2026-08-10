Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил, может ли еще игрок оказаться в «Зените».
«Завершена ли история с «Зенитом»? У Кости действующий контракт, который клуб выполняет. Как сложится, так сложится. Никакой особой инициативы, ни с кем не разговаривали.
В данный момент Тюкавин – игрок «Динамо», который выходит и в каждой игре отдается. Сейчас начинается: «Костя не забивает поэтому или поэтому». Но это все ерунда и разговоры в пользу нищих.
Допускаю, что «Динамо» будет единственным российским клубом Тюкавина? Хочется поиграть в Европе – никогда не говори никогда. Если мы сейчас уедем туда, то, наверное, Костя потом вернется в «Динамо», – сказал Сафонов.
- 24-летний Тюкавин в этом сезоне в 4 матчах за «Динамо» отметился 1 ассистом.
- Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
- Cообщалось, что петербургский клуб предложил за трансфер форварда 30 миллионов евро.
Источник: Sport24