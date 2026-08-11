Ташуев вынес вердикт Батракову

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не соответствует уровню «ПСЖ».
«Будем честны, на сегодняшний день Батраков не играет на уровне футболиста «ПСЖ». Наверное, он и сам это понимает.
Сорвавшийся переход? Даже если что-то такое было, на профессионального игрока это не должно никак влиять.
Выходи дальше за «Локомотив», забивай мячи, отдавай голевые передачи – и всe будет», – сказал Ташуев.
- Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»