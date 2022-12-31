- 15 февраля
- 14:13 Главный тренер «Енисея»: «Нас называют сибирской «Барселоной» 3
- 14 февраля
- 11:20 Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель 17
- 9 февраля
- 12:46 «Енисей» сменил отель в Турции после землетрясения
- 6 февраля
- 13:55 Товарищеский матч. «Динамо» разгромило «Енисей» (4:1) благодаря дублю Смолова 2
- 10:29 Ивахов: «Енисей» – это бренд. Готовим тренеров для РПЛ»
- 4 февраля
- 09:28 Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала 4
- 1 февраля
- 12:48 «Енисей» потребует 10 тысяч евро от румынского клуба за отмену матча
- 11:26 Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны 1
- 29 января
- 15:13 Экс-игрок «Москвы» Бракамонте прибыл в расположение «Енисея» 4
- 12 января
- 13:59 Гаранин назначен главным тренером «Енисея» («РБ Спорт») 1
- 7 января
- 13:13 Гаранин сделал заявление о возвращении в «Енисей»
- 10:17 Гаранин близок к возвращению в «Енисей» 1
- 31 декабря 2022
- 13:23 «Енисей» объявил об уходе Горлова. Тренер возглавит «Пари НН»
- 30 декабря 2022
- 13:51 «Енисей» сообщил о переговорах с клубом РПЛ по переходу тренера Горлова 1
- 29 декабря 2022
- 13:23 «Пари НН» определился с новым главным тренером
- 24 декабря 2022
- 22:49 Фото Назван лидер сезона Первой лиги по владению мячом
- 16 декабря 2022
- 21:02 «Енисей» намерен вернуться в РПЛ и закрепиться там 1
- 15 декабря 2022
- 22:22 «Енисей» хочет вернуть Гаранина, уволенного из «Сочи» 1
- 23 ноября 2022
- 08:42 Видео Футболисты «Енисея» спели «Чужие губы»
- 16 ноября 2022
- 08:21 Чепчугов пригласил Роналду в «Енисей»
- 14 ноября 2022
- 19:46 Игрокам «Рубина» пришлось перелезать через забор стадиона после матча с «Енисеем» 6
- 13 ноября 2022
- 17:59 Первая лига. «Рубин» сыграл вничью с «Енисеем», Слуцкий удален 4
- 24 октября 2022
- 19:59 Первая лига. «Уфа» проиграла «Енисею». До зоны вылета – три очка
- 25 сентября 2022
- 16:13 Видео «Енисей» на матче с «Балтикой» встретил «медведь» с балалайкой