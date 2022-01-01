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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
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Новости
€ 6 млн
Енисей - новости команды
Красноярск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fc-enisey.ru/
Тренер:
Сергей Ташуев
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Енисей» – «Арсенал»: кто победит в матче 12 тура Первой лиги 2026/2027
08:22
Первая лига. «Ротор» Парфенова «отвозил» команду Ташуева (4:0)
13 сентября
2
«Ротор» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Ротор» – «Енисей»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
12 сентября
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
9 сентября
3
«Дружба» – «Енисей»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Енисей» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Енисей» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Трансляция
«Уфа» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Уфа» – «Енисей»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Енисей» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Енисей» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
14 августа
Ташуев вынес вердикт Батракову
11 августа
5
Фото
Клуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
Трансляция
«Енисей» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Енисей» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
7 августа
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
Трансляция
«Спартак» Кострома – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Спартак Кострома» – «Енисей»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027
31 июля
Фото
Тарханов получил новое назначение
28 июля
1
Трансляция
«Енисей» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026
26 июля
«Енисей» – «Велес»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027
25 июля
Фото
Московский клуб расстался с хавбеком
23 июля
«Настала пора опережать «Зенит»: Ташуев назвал фаворитов нового сезона РПЛ
22 июля
3
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Трансляция
«Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«Урал» – «Енисей»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026
18 июля
1
2
3
4
5
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