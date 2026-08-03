Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном приглашении в «Ростов».
Сейчас команду возглавляет Джонатан Альба. Сообщалось, что вместо испанца могут назначить Ташуева или Ролана Гусева.
– Только от журналистов узнаю новости о том, что я могу стать тренером «Ростова». До сегодняшнего дня не думал о том, чтобы рассматривать предложения из РПЛ.
Понятно, что Премьер-лига – это приоритет. Надо говорить тогда, когда поступит предложение.
– Вам интересен новый проект «Ростова»?
– Знаю и знаком с [новым гендиректором «Ростова»] Андреем Чайкой, он тоже играл в футбол. Я мог бы стать тренером «Чайки», но не успел. «Ростов» – это традиции, хорошая команда.
- У «Ростова» 6 очков в 2 стартовых турах РПЛ – поражение от «Оренбурга» (1:2) и победа над «Родиной» (4:2).
- Ташуев возглавил «Енисей» в декабре прошлого года.
- Под его руководством красноярская команда поднялась с 13-го на 6-е место в таблице Лиги PARI.
Источник: «РБ Спорт»