Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном приглашении в «Ростов».

Сейчас команду возглавляет Джонатан Альба. Сообщалось, что вместо испанца могут назначить Ташуева или Ролана Гусева.

– Только от журналистов узнаю новости о том, что я могу стать тренером «Ростова». До сегодняшнего дня не думал о том, чтобы рассматривать предложения из РПЛ.

Понятно, что Премьер-лига – это приоритет. Надо говорить тогда, когда поступит предложение.

– Вам интересен новый проект «Ростова»?

– Знаю и знаком с [новым гендиректором «Ростова»] Андреем Чайкой, он тоже играл в футбол. Я мог бы стать тренером «Чайки», но не успел. «Ростов» – это традиции, хорошая команда.