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Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»

Сегодня, 18:30

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном приглашении в «Ростов».

Сейчас команду возглавляет Джонатан Альба. Сообщалось, что вместо испанца могут назначить Ташуева или Ролана Гусева.

– Только от журналистов узнаю новости о том, что я могу стать тренером «Ростова». До сегодняшнего дня не думал о том, чтобы рассматривать предложения из РПЛ.

Понятно, что Премьер-лига – это приоритет. Надо говорить тогда, когда поступит предложение.

– Вам интересен новый проект «Ростова»?

– Знаю и знаком с [новым гендиректором «Ростова»] Андреем Чайкой, он тоже играл в футбол. Я мог бы стать тренером «Чайки», но не успел. «Ростов» – это традиции, хорошая команда.

  • У «Ростова» 6 очков в 2 стартовых турах РПЛ – поражение от «Оренбурга» (1:2) и победа над «Родиной» (4:2).
  • Ташуев возглавил «Енисей» в декабре прошлого года.
  • Под его руководством красноярская команда поднялась с 13-го на 6-е место в таблице Лиги PARI.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Енисей Ростов Ташуев Сергей
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