Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев

«Ростов» может сменить главного тренера вслед за генеральным и спортивным директорами.
Вероятность увольнения Джонатана Альбы значительно вырастет в случае неудачного старта сезона.
Если испанца отправят в отставку, то основным кандидатом ему на замену будет Ролан Гусев.
Альтернативный вариант для ростовчан – Сергей Ташуев из «Енисея».
- Гусев покинул «Динамо» после завершения сезона-2025/26.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Урала», выбравшего в итоге Сергея Юрана.
- У «Ростова» 6 очков в 2 стартовых турах РПЛ – поражение от «Оренбурга» (1:2) и победа над «Родиной» (4:2).
Источник: «РБ Спорт»