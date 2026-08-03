Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев

«Ростов» может сменить главного тренера вслед за генеральным и спортивным директорами.

Вероятность увольнения Джонатана Альбы значительно вырастет в случае неудачного старта сезона.

Если испанца отправят в отставку, то основным кандидатом ему на замену будет Ролан Гусев.

Альтернативный вариант для ростовчан – Сергей Ташуев из «Енисея».