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  • Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев

Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев

Сегодня, 14:29
7

«Ростов» может сменить главного тренера вслед за генеральным и спортивным директорами.

Вероятность увольнения Джонатана Альбы значительно вырастет в случае неудачного старта сезона.

Если испанца отправят в отставку, то основным кандидатом ему на замену будет Ролан Гусев.

Альтернативный вариант для ростовчан – Сергей Ташуев из «Енисея».

  • Гусев покинул «Динамо» после завершения сезона-2025/26.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Урала», выбравшего в итоге Сергея Юрана.
  • У «Ростова» 6 очков в 2 стартовых турах РПЛ – поражение от «Оренбурга» (1:2) и победа над «Родиной» (4:2).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Енисей Ростов Ташуев Сергей Гусев Ролан Альба Джонатан
Комментарии (7)
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andrei-sarap-yandex
1785757346
только не ГУСЕВ
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Император 1
1785758145
Я не могу представить, что с crf57 случится...)))
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MaxRnD
1785759072
Федя, дичь !
Ответить
Garrincha58
1785759786
Слуцкий только что стал свободным
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Evgenijgerasimov607@gmail
1785761171
Только игравший в футбол Мостовой спасёт команду
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АК 68
1785762258
Великие математики редакторы - 6 очков после одной победы и одного поражения?
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Цугундeр
1785762786
Да итак всё хорошо. Даже если Гусев ,Слуцкий.. Пара братьев Березуцких.. Но с чего, с какого х.я снова выплыл херр Ташуев.?))
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