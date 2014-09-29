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Команды
Родина
Джонатан Альба
Джонатан Альба
Родина
Испания
16 ноября 1981 (44)
Тренер
Статистика
Новости
Директор «Родины» в восторге от Альбы: «Тот человек, который нам нужен»
1 ноября
4
Интервью Альбы после волевой победы «Родины» над «Краснодаром»
31 октября
5
Альба прокомментировал первую победу во главе «Родины»
24 октября
1
Альба сказал, могут ли Онопко взять в «Родину»
23 октября
4
Тренер «Родины» Альба прокомментировал спасенную ничью с «Оренбургом»
19 октября
В «Ростове» рассказали, как прошло расставание с Альбой
16 октября
1
Альба высказался о кубковом поражении «Родины» от «Спартака»
16 октября
Только три иностранных тренера работали в двух клубах РПЛ за один сезон
13 октября
Ташуев – о новом тренере «Родины»: «Надо себя уважать»
10 октября
4
Овчинников забраковал нового тренера «Родины»: «Россия – это не отстойник и не помойка»
9 октября
6
Стало известно, почему Альба не взял Онопко в «Родину»
9 октября
2
Мостовой заявил об унижении российского футбола
9 октября
8
Радимов – о новом тренере «Родины»: «Это отличный выбор»
9 октября
1
Бубнов – о новом тренере «Родины»: «Так может быть только у нас»
8 октября
В «Родине» объяснили назначение Альбы
8 октября
Стало известно, войдет ли Онопко в тренерский штаб Альбы в «Родине»
8 октября
2
Мостовой – о новом тренере «Родины»: «Даже комментировать уже не хочется»
8 октября
3
Пономарев – о новом тренере «Родины»: «Это безобразие!»
8 октября
8
«Родина» объявила имя нового главного тренера
8 октября
7
Гурцкая объяснил, почему «Родина» выбрала Альбу
6 октября
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
6 октября
3
Семин высказался о сохранении «Родиной» с Альбой места в РПЛ
4 октября
Названы условия контракта Альбы с «Родиной»
4 октября
5
Раскрыт новый тренер «Родины»
2 октября
8
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
30 сентября
4
Альба принял решение по предложению «Родины»
29 сентября
14
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
28 сентября
3
Новый тренер «Ростова» отреагировал на информацию, что игроки не хотят его видеть
28 сентября
1
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
27 сентября
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
27 сентября
1
1
2
3
4
5
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