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Джонатан Альба - статистика

Родина
Испания
16 ноября 1981 (44)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Россия. Кубок, 4 тур
Родина
2 : 4
15.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3 : 0
11.10.2026
Родина
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Родина
2
0
2
0
Ростов
3
3
0
0
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Кубок, 4 тур
Родина
2 : 4
15.10.2026
Спартак
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
0 : 4
04.08.2026
Ростов
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