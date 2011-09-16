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Сергей Ташуев
Сергей Ташуев
Россия
1 января 1959 (67)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
Вчера, 15:32
2
Ташуев не согласен с «Золотым мячом» Кейна
27 октября
Ташуев – об игре «Динамо»: «Это я придумал»
20 октября
1
Ташуев – о тренерском стиле Гвардиолы: «Я работал по этим направлениям, когда Пеп еще мальчиком был»
20 октября
2
Ташуев – о новом тренере «Родины»: «Надо себя уважать»
10 октября
4
«Сто процентов прав»: Ташуев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
8 октября
3
Ташуев описал Месси двумя словами
8 октября
Ташуев рассказал о своем благородном поступке в отношении «Факела»
5 октября
1
Ташуев рассказал о частичной потере зрения
5 октября
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Ташуев объяснил Мостовому, почему считает себя «футбольным» человеком
5 октября
Ташуев оценил перспективы нового тренера «Ростова»
29 сентября
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
23 сентября
2
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
21 сентября
2
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
20 сентября
9
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
20 сентября
Мнение Ташуева о налоге на иностранных тренеров: «Если ты ноунейм, то налог должен быть большим»
19 сентября
3
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
19 сентября
4
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
19 сентября
3
Ташуев восхвалил себя после увольнения из «Енисея»
19 сентября
Ташуев описал Мостового двумя прилагательными
19 сентября
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
19 сентября
5
«Первый раз такое вижу!»: Ташуев раскрыл детали увольнения из «Енисея»
19 сентября
3
Ташуев объяснил, почему ушел из «Енисея»
17 сентября
2
«Факелу» предложили еще одного тренера помимо Абаскаля
16 сентября
Фото
Ташуев остался без работы
16 сентября
11
Первая лига. «Ротор» Парфенова «отвозил» команду Ташуева (4:0)
13 сентября
2
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
9 сентября
3
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Ташуев вынес вердикт Батракову
11 августа
5
1
2
3
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5
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
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