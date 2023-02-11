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    Сергей Ташуев - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Абуезидович
    Фамилия Ташуев
    Команда Ахмат
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 января 1959
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.03.2023 Ахмат 0 : 3 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала
    19.03.2023 Крылья Советов 0 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 Спартак 0 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 21 тур
    08.04.2023 Ахмат 2 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ахмат 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.02.2023 ЦСКА 1 : 1 Ахмат
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