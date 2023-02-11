Сергей Ташуев - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Абуезидович
|Фамилия
|Ташуев
|Команда
|Ахмат
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1959
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Абуезидович
|Фамилия
|Ташуев
|Команда
|Ахмат
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1959
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Ахмат
|0 : 3
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|19.03.2023
|Крылья Советов
|0 : 1
|Ахмат
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|Спартак
|0 : 0
|Ахмат
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|08.04.2023
|Ахмат
|2 : 0
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 22 тур