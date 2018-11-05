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Сергей Ташуев
Материалы
Сергей Ташуев - материалы
Россия
1 января 1959 (67)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
05.11.2018 12:40
46
«Зенит» оформляет второй трансфер. Месси объявил «Барселоне» ультиматум. Дайджест событий дня
Луис Адриано близок к переходу в «Спартак». Кафельников назвал «Зенит» «колхозом». Россия рухнула еще ниже в рейтинге ФИФА. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
22.12.2016 21:30
15
Матч-ТВ продолжает терять комментаторов. Стадион «Зенита» обрел имя. Дайджест событий дня
Ташуев покинул «Кубань». «Лестер» восхищен «Ростовом». ПСЖ ведет переговоры с Азаром. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
26.04.2016 20:38
7
ЦСКА усилился Ткачевым. Месси получил «Золотой мяч». Дайджест событий дня
Краснодарская «Кубань» подписала Сантану. Ван Гаалу указали на дверь. «Динамо» вернуло в основной состав Денисова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11.01.2016 23:45
Какой будет зимняя трансферная кампания в РФПЛ
Грядущее трансферное окно не обещает российскому интернету громких заголовков, но «Бомбардир» все равно отмечает ключевые тенденции и интриги, которые готовят нам зимние месяцы.
21.12.2015 13:25
1
«Динамо» на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту
О конфликте Семина с фортуной, приезде представителей «Марселя» в Уфу, очаровывающем Веркаутерене и бьющем тревогу «Динамо» – в обзоре нижней части таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
06.12.2015 14:55
10
«Реал» накажут из-за Черышева. ЦСКА находится в кризисе. Дайджест событий дня
«Кубань» постарается сохранить Аршавина и Павлюченко. Рауша могут вызвать в сборную России. Мутко хочет разрешить конфликт «Спартака» и Широкова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
03.12.2015 23:45
1
Психология победителей. Каким был 9-й тур РФПЛ
О голевой феерии в Саранске, череде неудач московского «Спартака» и обвинении в договорном матче - в обзоре девятого тура РФПЛ от «Бомбардира».
21.09.2015 23:07
9
«Рубин» и «Краснодар» уступили в Лиге Европы. «Локомотив» обыграл «Спортинг». Дайджест событий дня
Бэйл выбыл на неопределенный срок. Ташуев назначен главным тренером «Кубани». «Росгосстрах» стал титульным спонсором Премьер-лиги. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
18.09.2015 00:30
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
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