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Психология победителей. Каким был 9-й тур РФПЛ

<p><em>О голевой феерии в Саранске, череде неудач московского «Спартака» и обвинении в договорном матче - в обзоре девятого тура РФПЛ от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч тура. «Мордовия» – ЦСКА</strong></span></p> <p>Наверное, никогда раньше настроение болельщиков московских армейцев не менялось так быстро, как в этот теплый субботний день: от негодования, паники и мрачного безразличия до бурной радости и эйфории. Матч в Саранске показал - ЦСКА собирается вернуть себе титул лучшей команды страны, а когда, если не в таких матчах добывать себе победу?</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980635" width="720"></iframe></p> <p>Стартовые минуты первого тайма вогнали всех в ступор - фанатов армейцев, болельщиков "Мордовии", игроков и тренеров обеих команд. Казалось, что команда Андрея Гордеева не встречает никакого сопротивления на пути к воротам. 3:0 - а ведь на табло всего 15-я минута матча! Над стадионом в Саранске повисла мертвая тишина, которую нарушал лишь скрип кресла Леонида Слуцкого. Еле дождавшись окончания первого тайма, главный тренер армейцев увел свою команду в раздевалку, где состоялся судьбоносный разговор.</p> <p>Наставник гостей в перерыве пригрозил, что отправит всю команду на игру Кубка России в Иркутск. Больше всего лететь в холодный сибирский город не хотели африканские легионеры. Неизвестно, как переводчик описал Мусе и Думбия сибирские морозы, но во втором тайме оба оформили по дублю и вырвали победу в этом <a href="https:///articles?id=442967" target="_blank">сумасшедшем матче</a> - 6:4. Чемпионат России за свою продолжительную историю помнит и более крупные счета, но такой интриги, как в субботу, мы не видели уже очень давно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442865090_Слуцкий.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Персона тура. Леонид Слуцкий, ЦСКА</strong></span></p> <p>В жизни главного тренера московского ЦСКА и сборной России продолжается светлая полоса. И даже неудачный матч в стартовом туре Лиги чемпионов вряд ли может затмить успешные действия рулевого московских армейцев.  Немного уставший и не до конца осознавший, что произошло, Слуцкий все же пытается здраво оценивать действия своей команды и не скрывает своих ошибок.</p> <p>«Мы три пропустили в первые 15 минут. Невозможно так устать, чтобы пропускать в начале, а во втором тайме забивать шесть голов. Наверное, я виноват. Не настроил команду должны образом. Из-за этого провалили начало», - заявил главный тренер армейцев. И именно такая честность и открытость делает Леонида Слуцкого самым обсуждаемым человеком в российском футболе.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок тура. Александр Беленов, «Кубань»</strong></span></p> <p>29-летний вратарь выдал, пожалуй, один из лучших матчей в своей карьере. В игре против московского «Спартака» голкипер хозяев намертво брал все, что летело в сторону его ворот. Александр играет уже не первый удачный матч в этом сезоне и вполне может претендовать на попадание в состав национальной сборной, учитывая тот факт, что на игре присутствовали помощники Леонида Слуцкого по работе с национальной командой страны.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7979488" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Скандал тура. Анатолий Бышовец</strong></span></p> <p>Пока все наслаждались игрой в Саранске, легендарный тренер Анатолий Бышовец призвал внимательнее присмотреться к самой игре. У известного футбольного аналитика возникли серьезные сомнения по поводу "чистоты" данного матча. "...Надо посмотреть на шесть пропущенных голов Ревишвили из семи ударов в створ ворот", - с негодованием высказался Анатолий Федорович.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование тура. «Спартак»</strong></span></p> <p>Уверенная игра "Кубани" под руководством нового главного тренера обнажила все те же старые проблемы москвичей.  Огромное количество свободных зон, большой разрыв между линиями и слабая физическая подготовка - все это сыграло на руку хозяевам. Одним из главных творцов сенсации стал Сергей Ташуев. Многие могли бы списать три безответных мяча на моральный подъем, который обычно испытывает команда при смене наставника. Но именно тренерские установки в перерыве матча напрямую повлияли на результат. Вместо того, чтобы закрыться на своей половине поля и удерживать комфортный счет, кубанцы с первых же минут второго тайма рванулись добивать «Спартак». Как итог - сухие 3:0, оставившие москвичей на 4-й позиции в турнирной таблице.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442864407_Селихов.jpg" style="height:510px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Открытие тура. Александр Селихов, «Амкар»</strong></span></p> <p>33-я минута матча «Зенит» - «Амкар». На табло высвечиваются банальные 1:0. Форвард хозяев Халк заработал право на пенальти, неспешно установил мяч на «точку» и так же вальяжно принялся отходить в сторону. Все ждали гола. Все, кроме голкипера «Амкара». Александр Селихов не испугался бронебойного выстрела Халка и уверенно парировал удар бразильца. Мучения Селихова продолжились в концовке матча: питерцы отчаянно пытались дожать «Амкар», но 21-летний голкипер выстоял – 1:1.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результативность тура. 28 голов</strong></span></p> <p>«Это теннис? – Да нет же, это хоккей!» - Весело переговаривались зрители, посетившие матч «Мордовия» - ЦСКА. Рекордные для российского футбольного первенства 28 мячей за тур не оставили равнодушными ни одного болельщика. В девятом туре мы увидели голы на любой вкус: от резких выпадов «Кубани» до многоходовок «Локомотива», от ярких перепасовок «Терека» до точных выстрелов игроков «Урала». Все это уместилось в 28 мячей, которые, как неожиданно вернувшиеся теплые деньки, станут приятными воспоминаниями.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442865122_РФПЛ.jpg" style="height:444px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 9-го тура РФПЛ:</strong></span></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80978" target="_blank">«Ростов» – «Анжи»</a> - 1:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/170" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80985" target="_blank">«Терек» - «Уфа»</a> - 4:1 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/174" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80980" target="_blank">«Кубань» - «Спартак»</a> - 3:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/178" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80982" target="_blank">«Мордовия» - ЦСКА</a> - 4:6 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/185" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80979" target="_blank">«Локомотив» - «Крылья Советов»</a> - 2:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/197" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80981" target="_blank">«Зенит» - «Амкар»</a> - 1:1 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/192" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80984" target="_blank">«Урал» - «Краснодар»</a> - 3:1 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/202" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80983" target="_blank">«Динамо» - «Рубин»</a> - 0:0</strong><br />  </p>

Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Кубань (ЛФЛ) Амкар-Пермь Беленов Александр Думбия Сейду Селихов Александр Слуцкий Леонид Ташуев Сергей
Комментарии (9)
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Serjinho
1442867823
психология рпл - доги
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волдарь
1442889569
Бышовец и тот в жо....... лезет.Да у Слуцкого много завистников появилось.Держись Леня и пошли всех на.... .
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sour12
1442890901
всем тупым, безмозглым, недалёким даунам и так далее. ГИНЕР купил всё!!ГИНЕР КУПИЛ ПУТИНА!!!!ещё ГИНЕР купил Бышовца что бы тот восхвалял его говоря о том что у гинера трисикстилионмиллиардическое состояние и он может купить всё и вся!!!!ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ГИНЕР КУПИЛ ГАЗПРОМ И КУПИЛ ЗЕНИТ что бы те не могли победить ЦСКА ))))))))))
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Спартак-воин
1442896732
Ревишвилли был куплен...Так, вратарь пропускать не должен...Это видно всем...Мордовия позор ! Про коней, уже даже лень говорить....
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Ver
1442896735
Весёлый тур, а скандалы...так тем оно всё интереснее...
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Спартак-воин
1442897011
Хотя если вокруг так много мордовских проституток , то почему бы московскому хохлу и не покупать...
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slavа0508
1442902432
Верните Карпина ,,,Как не ругали Валеру а при нём был результат два серебра и бронза,,,А теперь об этом только мечтать остаётся,При Аленичеве Спартак выглядит очень слабо пожалуй за 35 лет что я болею за Спартак не видел такого слабого Спартака,проиграть двум аутсайдерам,у кого тогда выигрывать????Валеру верните,хоть в троику попадать будем
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