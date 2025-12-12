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Сейду Думбия
Сейду Думбия
Завершил карьеру
31 декабря 1987 (38)
#22 | Нападающий
178 см | 72 кг
Кот-д'Ивуар
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