Слуцкий рассказал, как ЦСКА подписал Думбия за мешок картошки

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил, как клуб получил прибыль благодаря Сейду Думбия.

«Хочу рассказать ещe одну уникальную историю. Мы продаeм Сейду в «Рому» за 20 миллионов долларов, шикарный трансфер, всe хорошо. Он там находился полгода, и не всe пошло идеально. Летом мы его возвращаем, у нас как раз матчи со «Спортингом». Стадия плей-офф. Мы проигрываем 2:1 на выезде, он забил гол, дома проигрываем 0:1, и выигрываем 3:1, он забивает два и делает голевую передачу.

Получается, мы его продали, вернули за мешок картошки, и тут же он принeс клубу 20 миллионов евро за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Все сошли с ума, когда была эта ситуация. Он, особо не тренируясь, один обыграл «Спортинг», – сказал Слуцкий.