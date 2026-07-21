Над Роналду пошутили во время празднования победы сборной Испании на ЧМ

Ведущий церемонии празднования победы сборной Испании на ЧМ-2026 пошутил над Криштиану Роналду.

Когда во время мероприятия в Мадриде на сцену пригласили полузащитника Йереми Пино, его представили следующими словами: «На районе его называли Криштиану Роналду. Но у него-то есть Кубок мира!

Талант нашей сборной, победитель Лиги конференций, «золотой канарец», наш чемпион мира. Под номером 11 – Йереми Пино!»

Испания победила Португалию (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026. Затем испанцы прошли до финала, где победили Аргентину (1:0) и во второй раз в истории стали чемпионами мира.

Для 41-летнего Роналду минувший ЧМ стал шестым в карьере. Он так и не смог выиграть этот турнир со своей сборной.

23-летний Пино сыграл на ЧМ-2026 в 2 встречах.

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