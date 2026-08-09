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  • Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины

Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины

9 августа, 11:59

Более двух тысяч болельщиков Криштиану Роналду, 41-летнего нападающего «Аль-Насра», собрались у кафедрального собора в Фуншале на острове Мадейра, ошибочно приняв чужую свадьбу за его венчание с Джорджиной Родригес.

Многие в толпе были одеты в футболки с седьмым номером и фамилией Роналду. Площадь перед собором XV века заполнилась после того, как в социальных сетях разошлись слухи о готовящейся церемонии футболиста.

На деле же в соборе венчалась пара с Мадейры – Фабиу Рамуш и Фатима Николь Кунья Тейшейра, которые живут во Франции и вернулись на родной остров ради свадьбы.

Когда к собору подъехал винтажный серый Rolls Royce с невестой, толпа пришла в неистовство. Люди окружили автомобиль с поднятыми мобильными телефонами, некоторые были в масках с лицом Роналду. Машина оказалась вынуждена остановиться.

«Это не Джорджина», – крикнул один из гостей свадьбы, пытаясь разогнать собравшихся.

Подружкам невесты в фиолетовых платьях и друзьям жениха пришлось расчищать путь невесте в белом платье ко входу в собор.

Настоятель собора отец Маркуш Гонсалвеш, который проводил венчание, подтвердил: «Могу сказать вам, что они не имеют никакого отношения к Криштиану Роналду. Это единственная свадьба, которая проходит здесь сегодня». Священник также добавил, что футболист не бронировал собор для венчания ни на одну из будущих дат.

Один из гостей церемонии признался: «Фабиу – не Криштиану Роналду. Это безумие. Мы не ожидали ничего подобного. Не думаю, что он когда-нибудь забудет эту свадьбу».

  • Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году, когда она работала продавцом-консультантом в бутике Gucci в Мадриде.
  • В августе прошлого года футболист сделал ей предложение, подарив кольцо с бриллиантом стоимостью около полутора миллионов фунтов.
  • Пара воспитывает пятерых детей.

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Источник: Daily Mail
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану Родригес Джорджина
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