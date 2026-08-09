В РПЛ повысят планку единоборств

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев сообщил, что теперь судьи РПЛ будут больше давать бороться.

– Проанализировав прошлый сезон, а также отзывы клубов, игроков, судейского сообщества и болельщиков после чемпионата мира, мы пришли к выводу, что российскому футболу следует двигаться в русле современной международной практики. В России повысится планка единоборств. Ориентир – чемпионат мира.

Поэтому в новом сезоне мы рекомендовали повысить планку оценки единоборств и вмешательства ВАР, постепенно уходя от исключительно формального подхода к оценке реального влияния контакта на игровую ситуацию.

Это непростой путь. Он неизбежно вызовет споры, потому что требует от арбитров гораздо более сложной оценки эпизодов. Но мы убеждены, что именно такой подход лучше соответствует духу футбола и позволяет обеспечить более справедливую спортивную конкуренцию.

– Можете привести примеры из прошлого сезона, которые повлияли на пересмотр планки единоборств?

– Да, таких эпизодов было несколько.

В первую очередь вспоминаются ситуации с контактами ног в воздухе. Например, матч 3-го тура между «Акроном» и «Спартаком», когда уже в компенсированное время был назначен пенальти в ворота гостей. Очень похожий эпизод произошел и в матче 5-го тура между «Спартаком» и «Зенитом».

В обоих случаях контакт действительно присутствовал. Однако его сила и влияние на возможность атакующего игрока продолжить движение были минимальными. Именно подобные ситуации заставили нас задуматься, должен ли сам факт такого контакта автоматически становиться основанием для назначения пенальти.

Теперь для назначения пенальти недостаточно самого факта контакта. Он должен быть очевидным, иметь достаточную интенсивность и реально влиять на возможность игрока продолжить естественное игровое действие.

На мой взгляд, именно в такой редакции интервью звучит более профессионально: меньше повторов, сильнее выстроена логика и яснее сформулирован главный тезис – не любой контакт является нарушением, а только тот, который оказывает существенное влияние на игровой эпизод. Это сегодня и является одним из ключевых направлений развития современного судейства.

– А есть ли какие-то еще изменения?

– Да, есть небольшие изменения трактовок по наказуемой игре рукой. Количество ситуаций когда касание руки является наказуемым продолжает сокращаться. О всех изменениях в правилах игры РФС старается информировать всех заинтересованных лиц всеми доступными способами.