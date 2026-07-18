Саудовский клуб решил разорвать контракт с Малкомом

В «Аль-Хиляле» больше не рассчитывают на экс-зенитовца Малкома.

Саудовский клуб решил разорвать контракт с 29-летним футболистом, чтобы освободить место в составе для звездных новичков.

Сообщалось, что Малкома может вернуть «Зенит».

Если это произойдет, то петербуржцы бесплатно подпишут игрока, проданного три года назад за 60 миллионов евро.