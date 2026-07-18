Саудовский клуб решил разорвать контракт с Малкомом

В «Аль-Хиляле» больше не рассчитывают на экс-зенитовца Малкома.
Саудовский клуб решил разорвать контракт с 29-летним футболистом, чтобы освободить место в составе для звездных новичков.
Сообщалось, что Малкома может вернуть «Зенит».
Если это произойдет, то петербуржцы бесплатно подпишут игрока, проданного три года назад за 60 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
- Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Пабло Оливейры