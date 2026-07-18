Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саудовский клуб решил разорвать контракт с Малкомом

Вчера, 10:49
13

В «Аль-Хиляле» больше не рассчитывают на экс-зенитовца Малкома.

Саудовский клуб решил разорвать контракт с 29-летним футболистом, чтобы освободить место в составе для звездных новичков.

Сообщалось, что Малкома может вернуть «Зенит».

Если это произойдет, то петербуржцы бесплатно подпишут игрока, проданного три года назад за 60 миллионов евро.

  • В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
  • Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Еще по теме:
Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит» 4
Зобнин высказался о варианте с переходом Малкома в «Спартак» 3
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ 8
Источник: твиттер журналиста Пабло Оливейры
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Малком
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1784361446
Бесплатно с удовольствием можно взять. Гыгыгы
Ответить
Desma
1784361597
Ну, и "что Малкома может вернуть «Зенит»"? Только одобрение Миллера. Все остальные согласны.
Ответить
FFR
1784361780
Арабам не пригодился, пригодится Зениту?
Ответить
Garrincha58
1784362879
Скорее всего он вернётся на Родину, а в РПЛе ему уже будет скучно. Семье уютней дома
Ответить
Бумбраш
1784363501
Если в 29 саудитам не нужен,значит совсем плох мулькум
Ответить
Цугундeр
1784363895
Проверить ,не съел -ли он е"серпастый- е"молоткастый и брать бегом. Попрёт- улетит через год в Европу за чирик.))
Ответить
Play
1784364311
Ща Зенит воткнёт ему подписной бонус, откат агентам, плюс зарплата. Потратит за кулисами на всё про всё миллионов тридцать, а в СМИ везде объявят об очередном успехе Зенита на трансферном рынке - подписали такого маститого футболиста за бесплатно)
Ответить
Cleaner
1784364990
Зачем Малкому нищебродский Зенит??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
zigbert
1784365516
Зря выгонять не будут,да и стоимость его резко упала.
Ответить
Император 1
1784368140
Мне кажется, что Зенит его возьмёт.
Ответить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
4
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
14
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
22
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
29
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Все новости
Все новости
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
Вчера, 14:38
Раскрыт новый клуб Малкома
Вчера, 11:44
4
Саудовский клуб решил разорвать контракт с Малкомом
Вчера, 10:49
13
Мостовой призвал игрока сборной России уехать в Саудовскую Аравию
17 июля
2
ВидеоСперцян спел бразильскую песню на посвящении в «Аль-Ахли»
15 июля
8
Жирков – о трансфере «Краснодара»: «Плохо скажется на уровне РПЛ»
15 июля
Гурцкая раскрыл, почему Сперцян перешел в «Аль-Ахли» вместо «Комо»
15 июля
3
Саудовский клуб готовит предложение Кейну
14 июля
3
Экс-зенитовец не хочет возвращаться в клуб Роналду
14 июля
1
У клуба Роналду финансовые проблемы
13 июля
5
Тюкавин ответил на предложение от «Аль-Ахли», куда ушел Сперцян
13 июля
2
Новичок «Краснодара» оценил потерю Сперцяна
13 июля
1
Раскрыта страна, куда летом может переехать Головин
12 июля
3
Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»
12 июля
3
Дзюба высказался о трансфере в Саудовскую Аравию
11 июля
2
Сперцян забил дебютный гол за «Аль-Ахли»
11 июля
1
Мнение Кругового об отъезде Сперцяна в Саудовскую Аравию
10 июля
3
Моуринью хочет подписать в «Реал» 33-летнего хорвата
10 июля
2
В «Краснодаре» сказали, ищут ли замену Сперцяну
10 июля
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит»
9 июля
4
Сперцян обратился к болельщикам нового клуба
9 июля
5
Мамаев объяснил трансфер Сперцяна в саудовский клуб
9 июля
1
Сперцян выбрал игровой номер в «Аль-Ахли»
8 июля
1
ФотоСперцян прокомментировал переход в «Аль-Ахли»
8 июля
3
ФотоСперцян прибыл в расположение нового клуба и провел тренировку
8 июля
4
Губерниев высказался о перспективах «Краснодара» без Сперцяна
8 июля
5
Мусаев обратился к Сперцяну перед его уходом из «Краснодара»
8 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+