Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит»

«Зенит» готов рассмотреть продажу вингера Луиса Энрике за сумму, начиная от 50 миллионов евро.

Если саудовский «Аль-Ахли», который ищет замену Рияду Марезу, предложит 60 миллионнов отступных, указанных в контрактее, то проблем с переходом не будет.

Если сделка состоится, то приоритетный вариант для петербуржцев – это возвращение вингера Малкома из «Аль-Хиляля».

Срок контракта бразильца с российским паспортом с саудовским клубом истекает через год.