Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит»

«Зенит» готов рассмотреть продажу вингера Луиса Энрике за сумму, начиная от 50 миллионов евро.
Если саудовский «Аль-Ахли», который ищет замену Рияду Марезу, предложит 60 миллионнов отступных, указанных в контрактее, то проблем с переходом не будет.
Если сделка состоится, то приоритетный вариант для петербуржцев – это возвращение вингера Малкома из «Аль-Хиляля».
Срок контракта бразильца с российским паспортом с саудовским клубом истекает через год.
- В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
- Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
- 25-летний Луис Энрике провел за «Зенит» в минувшем сезоне 34 матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»