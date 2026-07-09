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Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит»

Сегодня, 13:05
2

«Зенит» готов рассмотреть продажу вингера Луиса Энрике за сумму, начиная от 50 миллионов евро.

Если саудовский «Аль-Ахли», который ищет замену Рияду Марезу, предложит 60 миллионнов отступных, указанных в контрактее, то проблем с переходом не будет.

Если сделка состоится, то приоритетный вариант для петербуржцев – это возвращение вингера Малкома из «Аль-Хиляля».

Срок контракта бразильца с российским паспортом с саудовским клубом истекает через год.

  • В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
  • Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
  • 25-летний Луис Энрике провел за «Зенит» в минувшем сезоне 34 матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Зенит Аль-Ахли Малком Энрике Луис
Комментарии (2)
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СильныйМозг
1783593829
Всё в одну кучу собрали, могли бы еще и про Мигеля Данни написать
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Император 1
1783593875
Луис Энрике и за 20 то никому не нужен с его статистикой.
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