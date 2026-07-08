«Рубин» арендует игрока «Спартака» без права выкупа

Защитник «Спартака» Илья Самошников перейдет в «Рубин».
Казанский клуб арендует 28-летнего футболиста до конца сезона без опции обязательного выкупа.
Самошников уже покинул расположение «Спартака» и готовится завершить прохождение медосмотра в «Рубине».
- Самошников в минувшем сезоне провел в сумме 7 матчей за «Локомотив» и «Спартак», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- В последний раз он выходил на поле в составе красно-белых в официальном матче 25 октября прошлого года.
- Самошников перешел в «Спартак» 19 августа 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru