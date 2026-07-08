«Рубин» арендует игрока «Спартака» без права выкупа

Защитник «Спартака» Илья Самошников перейдет в «Рубин».

Казанский клуб арендует 28-летнего футболиста до конца сезона без опции обязательного выкупа.

Самошников уже покинул расположение «Спартака» и готовится завершить прохождение медосмотра в «Рубине».