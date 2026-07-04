Раскрыт новый клуб спартаковца Самошникова

Защитник «Спартака» Илья Самошникова отправится в аренду в «Рубин».
«Самошников близок к возвращению в «Рубин»: татары и москвичи добивают переход Ильи в Казань. Это будет аренда, при которой часть зарплаты будет давать «Рубин» + какая-то часть денег от «Спартака», – написал источник.
- 28-летний Самошников в минувшем сезоне провел в сумме 7 матчей за «Локомотив» и «Спартак», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- В последний раз он выходил на поле в составе красно-белых в официальном матче 25 октября прошлого года.
- Самошников перешел в «Спартак» 19 августа 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова