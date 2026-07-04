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Раскрыт новый клуб спартаковца Самошникова

Вчера, 18:46
19

Защитник «Спартака» Илья Самошникова отправится в аренду в «Рубин».

«Самошников близок к возвращению в «Рубин»: татары и москвичи добивают переход Ильи в Казань. Это будет аренда, при которой часть зарплаты будет давать «Рубин» + какая-то часть денег от «Спартака», – написал источник.

  • 28-летний Самошников в минувшем сезоне провел в сумме 7 матчей за «Локомотив» и «Спартак», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • В последний раз он выходил на поле в составе красно-белых в официальном матче 25 октября прошлого года.
  • Самошников перешел в «Спартак» 19 августа 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Самошников Илья
Комментарии (19)
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АК 68
1783181966
А евреи, которые здесь статьи пишут, что, этому не рады?
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Император 1
1783181992
Как Спартак это смог в аренду отдать поразительно.
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Иван Петров 1986
1783182169
Пристроили.
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alefreddy
1783183084
опять в минус ну и селекционная служба все в убыток
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Томик
1783183348
Вот это ход. Менеджмент высшего уровня. Купили, вылечили, теперь отдадут в аренду и будут платить бОльшую часть зряплаты. Кто ж там такой гениальный?
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...уефан
1783183757
...нет слов, херею от спартаковских чинуш...
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DOCTOR PENALTY
1783186101
бик яхшы !!!
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Vitaga
1783197766
в Рубине Самошников играл отлично и в сборную попал из Рубина. игрок профессиональный. в Спартаке не повезло с травмами и с тренерами. возвращение выглядит логичным и Рубину поможет.
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zigbert
1783223105
Будет смешно если в Рубине он вдруг заиграет.
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