Раскрыт новый клуб спартаковца Самошникова

Защитник «Спартака» Илья Самошникова отправится в аренду в «Рубин».

«Самошников близок к возвращению в «Рубин»: татары и москвичи добивают переход Ильи в Казань. Это будет аренда, при которой часть зарплаты будет давать «Рубин» + какая-то часть денег от «Спартака», – написал источник.