Аленичев назвал двух российских футболистов, способных повторить путь Сафонова в Европе

Дмитрий Аленичев выделил игроков сборной России с потенциалом построить успешную карьеру в европейских клубах.
«Хотелось бы, чтобы таких футболистов было как можно больше. На данный момент просто отмечу Батракова и Глушенкова.
Кисляк немного сдал, не хватает стабильности. Есть ребята, надеюсь, что этот чемпионат даст нам еще несколько звезд вроде тех, кого я сейчас назвал», – сказал Аленичев.
- 21-летний Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- 26-летний Глушенков в прошлом сезоне провел за «Зенит» 34 матча, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.
Источник: «РИА Новости»