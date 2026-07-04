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  • Аленичев назвал двух российских футболистов, способных повторить путь Сафонова в Европе

Аленичев назвал двух российских футболистов, способных повторить путь Сафонова в Европе

Вчера, 14:05
3

Дмитрий Аленичев выделил игроков сборной России с потенциалом построить успешную карьеру в европейских клубах.

«Хотелось бы, чтобы таких футболистов было как можно больше. На данный момент просто отмечу Батракова и Глушенкова.

Кисляк немного сдал, не хватает стабильности. Есть ребята, надеюсь, что этот чемпионат даст нам еще несколько звезд вроде тех, кого я сейчас назвал», – сказал Аленичев.

  • 21-летний Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • 26-летний Глушенков в прошлом сезоне провел за «Зенит» 34 матча, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Локомотив Зенит Сафонов Матвей Глушенков Максим Батраков Алексей Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1783164440
кроме этих двоих, однозначно - Стас Агкацев!
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алдан2014
1783170691
Глущеноков?? Да ну. Он же капризный,как дитя малое.
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Hector вернулся
1783175698
Лупатый дрыщ игрочишка
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