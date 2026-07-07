Сперцяну предрекли регресс в новом клубе

Дмитрий Аленичев отреагировал на переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

«Эдуард Сперцян все и всем доказал, был одним из четырех лучших футболистов прошлого чемпионата. На первое место я бы поставил Джона Кордобу, на второе – Алексея Батракова, на третьем и четвертом местах – Сперцян и Эсекьель Барко.

Но нужно признать, что Сперцян перерос наш чемпионат. Но только не Саудовская Аравия, все прекрасно понимают, зачем туда едут, он там будет регрессировать, однозначно.

Ему 26 лет, мог бы поиграть в Европе, например в Испании, с его футбольным интеллектом и пониманием игры, было бы идеальным вариантом», – сказал Аленичев.