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Сперцяну предрекли регресс в новом клубе

Сегодня, 18:06
5

Дмитрий Аленичев отреагировал на переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

«Эдуард Сперцян все и всем доказал, был одним из четырех лучших футболистов прошлого чемпионата. На первое место я бы поставил Джона Кордобу, на второе – Алексея Батракова, на третьем и четвертом местах – Сперцян и Эсекьель Барко.

Но нужно признать, что Сперцян перерос наш чемпионат. Но только не Саудовская Аравия, все прекрасно понимают, зачем туда едут, он там будет регрессировать, однозначно.

Ему 26 лет, мог бы поиграть в Европе, например в Испании, с его футбольным интеллектом и пониманием игры, было бы идеальным вариантом», – сказал Аленичев.

  • Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».
  • Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • Предположительно, за него заплатили 25 миллионов долларов.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Аль-Ахли Сперцян Эдуард Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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Цугундeр
1783437448
Какой туповатый Дима, оказывается..( Галицкий затеял комбинацию(а он никогда не проигрывает). Через годик это ушастое сокровище переползёт в Европу ( неважно, в большую пятёрку или рядом), а Сергей Николаевич заработает столько-же.. И это прекрасно.)
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Max-Min-vkontakte
1783438610
Жоао Феликс, тоже 26 лет, играет там же, в Саудовской Аравии. Футбольного интеллекта не меньше, чем у Сперцяна. И что, кто-нибудь хейтит португальца? Собой займитесь, умники..
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Интерес
1783439362
Перерос-и чёрт унёс.
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Дэнгил
1783439678
Правильно сделал.6 лямов $ в год плюс бонусы,да отличный вариант. Он обеспечит будущее своей семьи на всю жизнь. О каком регрессии говоришь, ты о чём? Он едет в чемпионат,который сильнее РПЛ.
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