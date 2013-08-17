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Суперкубок Саудовской Аравии
Команды
Аль-Ахли
€ 184 млн
Аль-Ахли
Джидда
Суперкубок Саудовской Аравии
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Сайт:
http://www.alahlifc.sa/
Тренер:
Марино Пушич
Состав
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Таблица
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
Вчера, 14:48
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
Фото
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
10 сентября
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
9
«Аль-Кадисия» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
7 сентября
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
«Аль-Ахли» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2026
1 сентября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027
31 августа
«Аль-Холуд» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
28 августа
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
26 августа
3
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
Фото
Игрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
«Аль-Ахли» – «Абха»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
21 августа
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
17 августа
13
Топ-3 армян в истории РПЛ
17 августа
13
Фото
Сперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
14 августа
6
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
14 августа
4
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
14 августа
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
13 августа
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
13 августа
3
Трансляция
«Аль-Дирия» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
12 августа
6
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
12 августа
7
«Аль-Дирия» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
5 августа
8
Выбран новый капитан «Краснодара» вместо Сперцяна
31 июля
3
1
2
3
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