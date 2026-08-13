РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»

Пресс-служба РПЛ опубликовала пост по случаю первого гола Эдуарда Сперцяна в составе «Аль-Ахли».

Бывший капитан «Краснодара» отличился в стартовом туре чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Дирии».

«25 минут понадобилось Эдуарду Сперцяну для дебютного гола в официальном матче за «Аль-Ахли». Продолжай в том же духе, Эдо», – говорится в публикации.