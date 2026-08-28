«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов

«Арсенал» завершает согласование трансфера вингера Габриэля Мартинелли в «Аль-Хиляль».
Бразилец одобрил свой переход, сейчас проверяются условия контракта. В ближайшее время будет назначено медицинское обследование хавбека.
Клубы перешли в заключительную стадию переговоров. Сумма трансфера составит более 65 миллионов евро.
- 25-летний Мартинелли в прошлом сезоне провел за «Арсенал» 53 матча, забил 11 голов, сделал 7 ассистов.
- Он выступает за лондонцев с лета 2019 года.
- На ЧМ-2026 Мартинелли сыграл за Бразилию в 4 встречах, забил 1 гол.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X