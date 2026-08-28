«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов

«Арсенал» завершает согласование трансфера вингера Габриэля Мартинелли в «Аль-Хиляль».

Бразилец одобрил свой переход, сейчас проверяются условия контракта. В ближайшее время будет назначено медицинское обследование хавбека.

Клубы перешли в заключительную стадию переговоров. Сумма трансфера составит более 65 миллионов евро.