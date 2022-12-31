- 11 февраля
- 23:58 Клубный ЧМ. «Реал» в финале победил «Аль-Хиляль» (5:3) и в 5-й раз выиграл турнир 3
- 21:19 «Реал» – «Аль-Хиляль»: стартовые составы на финал клубного ЧМ
- 10 февраля
- 18:47 Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Аль-Хиляль»: финал клубного чемпионата мира, 11 февраля 2023
- 18:38 Во сколько смотреть матч «Реал» – «Аль-Хиляль»: финал клубного чемпионата мира, 11 февраля 2023
- 9 февраля
- 22:59 Где смотреть матч «Реал» – «Аль-Хиляль»: финал клубного чемпионата мира, 11 февраля 2023
- 00:05 Стали известны финалисты клубного ЧМ 1
- 8 февраля
- 00:06 КЧМ. «Аль-Хиляль» вышел в финал, обыграв «Фламенго» с Айртоном и Давидом Луисом
- 4 февраля
- 22:00 Стали известны соперники «Реала» и «Фламенго» по полуфиналу КЧМ 1
- 16 января
- 00:17 Видео Роналду – капитан команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» в матче с «ПСЖ»
- 14 января
- 11:43 2 клуба из Саудовской Аравии предлагают Месси 350 миллионов в год 1
- 13 января
- 15:15 «Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
- 12:50 Президент «Аль-Хиляля»: «Подписание Месси можно сравнить с переходом Роналду. Все саудовские клубы готовы совершить прорыв»
- 12 января
- 22:33 Отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем». Саудовцы готовы платить форварду 300 миллионов в год 9
- 11:50 Месси предложили 300 миллионов в год в Саудовской Аравии 15
- 9 января
- 13:59 «ПСЖ» подтвердил, что сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Месси и Роналду встретятся впервые с 2020 года 1
- 6 января
- 11:26 Стало известно, кто будет тренером команды Роналду в матче с «ПСЖ» Месси 1
- 31 декабря 2022
- 13:28 Роналду и Месси могут сыграть друг против друга в середине января
- 2 декабря 2022
- 11:43 «Аль-Хиляль» поборется с «Ан-Насром» за Роналду. Клуб готовит португальцу «сумасшедшее предложение»
- 27 сентября 2022
- 23:07 Президент «Аль-Хиляля» объяснил, почему сорвался переход Роналду
- 28 июня 2022
- 13:45 Агент Оздоева отреагировал на слухи об интересе саудовского «Аль-Хиляля»
- 12:57 «Мир держится на деньгах». Мостовой одобрил переход Оздоева в клуб из Саудовской Аравии 2
- 12:18 Оздоев может перейти в клуб из Саудовской Аравии 3