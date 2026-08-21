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Аль-Хиляль
€ 256 млн
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Стадион:
Киндом Арена
Сайт:
http://www.alhilal.com
Тренер:
Симоне Индзаги
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
9
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
«Аль-Хиляль» – «Неом»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
Трансляция
«Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
Фото
«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
«Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2026
1 сентября
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
31 августа
5
«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027
31 августа
Фото
Саудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
«Халидж» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Халидж» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
27 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию
22 августа
1
Малком подписал контракт с новым клубом
21 августа
1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов
21 августа
26
Трансляция
«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Турецкий клуб может подписать чемпиона Англии в составе «Ливерпуля»
19 августа
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
19 августа
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«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
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18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Файсали»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
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