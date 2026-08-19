«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»

«Трабзонспор» ведeт переговоры о переходе нападающего «Аль-Хиляля» Карима Бензема.
Об этом сообщил инсайдер Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х.
- Перед сезоном-2026/27 состав турецкого клуба пополнил Мохамед Салах. Также ходят слухи, что «Трабзонспор» нацелился на Дарвина Нуньеса, который выступает вместе с Бензема за саудовский «Аль-Хиляль».
- 38-летний француз в этом сезоне провел 2 матча за «Аль-Хиляль», забил 1 гол.
- Срок его контркта с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: «Бомбардир»