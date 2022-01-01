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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Трабзонспор
€ 166,55 млн
Трабзонспор
Трабзон
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Сайт:
http://www.Trabzonspor.org.tr
Тренер:
Томас Райс
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Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Только один полузащитник играет в Турции результативнее Батракова
31 октября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Агент Кисляка назвал 4 клуба, с которыми поддерживает контакты по возможному трансферу игрока
29 октября
3
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
18 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Роналду, Месси и 3 игрока «Реала» – в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
10 октября
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
5 октября
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
29 сентября
3
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
23 сентября
1
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
Батраков получил оценку за матч с «Трабзонспором» (0:4)
20 сентября
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
20 сентября
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
19 сентября
3
Статистика Батракова в матче «Трабзонспор» – «Галатасарай» (4:0)
19 сентября
30
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
19 сентября
4
«Трабзонспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Трабзонспор» – «Галатасарай»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Турции 2026/2027
18 сентября
«Коньяспор» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Фото
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
«Коньяспор» – «Трабзонспор»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Трабзонспор» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Трабзонспор» – «Генчлербирлиги»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
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