- 16 февраля
- 22:55 Лига конференций. «Фиорентина» разгромила «Брагу» и другие результаты
- 17 января
- 21:21 Языджи может вернуться в Россию летом 1
- 28 декабря 2022
- 22:13 Суперлига. Дебютный гол Оздоева помог «Карагюмрюку» разгромить действующего чемпиона (4:1) 2
- 27 декабря 2022
- 11:39 В «Трабзонспоре» отреагировали на новость об интересе «Зенита» к Языджи
- 25 декабря 2022
- 18:10 «Юсуф любит Россию». Агент Языджи прокомментировал информацию о подготовке трансфера в «Зенит»
- 15:18 «Зенит» близок к покупке экс-игрока ЦСКА Языджи 3
- 14 декабря 2022
- 15:27 В «Трабзонспоре» прокомментировали возможную покупку Баринова зимой
- 13:59 «Трабзонспор» планирует купить Баринова
- 9 декабря 2022
- 16:35 Агент Языджи посоветовал ЦСКА двух нападающих из турецких топ-клубов 4
- 18 ноября 2022
- 18:54 «Фенербахче» и «Трабзонспор» отрицают интерес к Баринову
- 15 ноября 2022
- 18:57 В «Трабзонспоре» отреагировали на слухи об интересе к Сычевому 1
- 18:25 Стал известен турецкий клуб, претендующий на Сычевого 5
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 3 ноября 2022
- 22:44 Лига Европы. «Монако» Головина разгромил «Црвену Звезду» и вышел в плей-офф, «Ференцварош» проиграл «Трабзонспору»
- 31 октября 2022
- 20:41 «Динамо» в 2019 году отказалось покупать Языджи за 23 миллиона 5
- 27 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Монако» Головина и пробился в плей-офф 1
- 13 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова обыграл «Црвену Звезду», «Трабзонспор» разгромил «Монако» Головина
- 6 октября 2022
- 21:44 Лига Европы. «Монако» Головина обыграл «Трабзонспор», «Црвена Звезда» разгромила «Ференцварош» Черчесова
- 15 сентября 2022
- 21:38 Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова победил «Монако» Головина 5
- 12 сентября 2022
- 23:33 Суперлига. «Адана Демирспор» без Дзюбы победил действующего чемпиона Турции
- 20:40 Дзюба – в запасе на матч с действующим чемпионом Турции
- 9 сентября 2022
- 07:47 Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором» в меньшинстве 5
- 00:03 Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова победил «Трабзонспор», «Монако» Головина обыграл «Црвену Звезду» 2
- 3 сентября 2022
- 10:20 Чемпион Турции подписал экс-игрока ЦСКА Языджи
- 2 сентября 2022
- 03:29 Языджи близок к возвращению в Турцию