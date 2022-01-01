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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Трабзонспор
Состав
€ 166,55 млн
Трабзонспор - состав команды
Трабзон
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Сайт:
http://www.Trabzonspor.org.tr
Тренер:
Томас Райс
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
24
Онана Андре
Вра
30
€ 10 млн
20
Пина Вагнер
Защ
24
€ 11 млн
27
Чибуике Нваиву
Защ
23
€ 10 млн
55
Лопеш Кабрал Сидни
Защ
24
€ 4 млн
39
Озкаджар Дженк
Защ
26
€ 4 млн
4
Акайдын Самет
Защ
32
€ 1.2 млн
15
Савич Стефан
Защ
35
€ 0.4 млн
6
Фабиньо
Пол
33
€ 12 млн
44
Батагов Арсений
Пол
24
€ 11 млн
3
Менди Батиста
Пол
26
€ 7.5 млн
26
Жаболь-Фолькарелли Тим
Пол
26
€ 7 млн
8
Бушуари Бенжамен
Пол
24
€ 4.5 млн
17
Малиновский Руслан
Пол
33
€ 2.5 млн
61
Чанак Джихан
Пол
21
€ 2 млн
11
Туфан Озан
Пол
31
€ 1.5 млн
5
Йокушлу Окай
Пол
32
€ 1.2 млн
57
Кабасакал Мелих
Пол
30
€ 0.6 млн
74
Salih Malkoçoglu
Пол
-
82
Yigithan Cubukcu
Пол
-
90
Oğuzhan Ertem
Пол
-
9
Франкулину
Нап
22
€ 22 млн
10
Салах Мохамед
Нап
34
€ 22 млн
7
Мучи Эрнест
Нап
25
€ 11 млн
58
Симсир Арал
Нап
24
€ 10 млн
30
Онуачу Пол
Нап
32
€ 6 млн
19
Эскихеллак Мустафа
Нап
29
€ 4 млн
14
Найир Умут
Нап
33
€ 0.6 млн
77
Мимароглу Метехан
Нап
32
€ 0.4 млн
9
Нвакаеме Энтони
Нап
37
€ 0.15 млн
70
Noah Saviolo
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 13, нападающих: 10
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