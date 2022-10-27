Томас Райс
Тренер
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Райс
|Команда
|Шальке-04
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|4 октября 1973
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Райс
|Команда
|Шальке-04
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|4 октября 1973
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Унион
|0 : 0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|25.02.2023
|Шальке-04
|2 : 1
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|04.03.2023
|Бохум
|0 : 2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|11.03.2023
|Шальке-04
|2 : 2
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бохум
|15
|4
|10
|1
|Шальке-04
|20
|2
|3
|15
|Дата
|Матч
|06.08.2022
|Бохум
|1 : 2
|Майнц
|13.08.2022
|Хоффенхайм
|3 : 2
|Бохум
|21.08.2022
|Бохум
|0 : 7
|Бавария
|26.08.2022
|Фрайбург
|1 : 0
|Бохум
|03.09.2022
|Бохум
|0 : 2
|Вердер
|10.09.2022
|Шальке-04
|3 : 1
|Бохум
|18.09.2022
|Бохум
|1 : 1
|Кельн
|01.10.2022
|РБ Лейпциг
|4 : 0
|Бохум
|08.10.2022
|Бохум
|3 : 0
|Айнтрахт
|15.10.2022
|Штутгарт
|4 : 1
|Бохум
|23.10.2022
|Бохум
|2 : 1
|Унион
|29.10.2022
|Вольфсбург
|4 : 0
|Бохум
|05.11.2022
|Боруссия
|3 : 0
|Бохум
|08.11.2022
|Бохум
|2 : 1
|Боруссия
|12.11.2022
|Аугсбург
|0 : 1
|Бохум
|12.11.2022
|Шальке-04
|0 : 2
|Бавария
|21.01.2023
|Айнтрахт
|3 : 0
|Шальке-04
|24.01.2023
|Шальке-04
|1 : 6
|РБ Лейпциг
|29.01.2023
|Шальке-04
|0 : 0
|Кельн
|04.02.2023
|Боруссия
|0 : 0
|Шальке-04
|10.02.2023
|Шальке-04
|0 : 0
|Вольфсбург
|19.02.2023
|Унион
|0 : 0
|Шальке-04
|25.02.2023
|Шальке-04
|2 : 1
|Штутгарт
|04.03.2023
|Бохум
|0 : 2
|Шальке-04
|11.03.2023
|Шальке-04
|2 : 2
|Боруссия
|18.03.2023
|Аугсбург
|0 : 0
|Шальке-04
|01.04.2023
|Шальке-04
|0 : 0
|Байер
|09.04.2023
|Хоффенхайм
|0 : 0
|Шальке-04
|15.04.2023
|Шальке-04
|0 : 0
|Герта
|23.04.2023
|Фрайбург
|0 : 0
|Шальке-04
|29.04.2023
|Шальке-04
|0 : 0
|Вердер
|06.05.2023
|Майнц
|0 : 0
|Шальке-04
|13.05.2023
|Бавария
|0 : 0
|Шальке-04
|20.05.2023
|Шальке-04
|0 : 0
|Айнтрахт
|27.05.2023
|РБ Лейпциг
|0 : 0
|Шальке-04