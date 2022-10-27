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    Томас Райс

    Тренер
    Имя Томас
    Фамилия Райс
    Команда Шальке-04
    Гражданство Германия
    Дата рождения 4 октября 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Унион 0 : 0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 21 тур
    25.02.2023 Шальке-04 2 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 22 тур
    04.03.2023 Бохум 0 : 2 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 23 тур
    11.03.2023 Шальке-04 2 : 2 Боруссия Германия. Бундеслига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бохум 15 4 10 1 Шальке-04 20 2 3 15
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Бохум 1 : 2 Майнц
    13.08.2022 Хоффенхайм 3 : 2 Бохум
    21.08.2022 Бохум 0 : 7 Бавария
    26.08.2022 Фрайбург 1 : 0 Бохум
    03.09.2022 Бохум 0 : 2 Вердер
    10.09.2022 Шальке-04 3 : 1 Бохум
    18.09.2022 Бохум 1 : 1 Кельн
    01.10.2022 РБ Лейпциг 4 : 0 Бохум
    08.10.2022 Бохум 3 : 0 Айнтрахт
    15.10.2022 Штутгарт 4 : 1 Бохум
    23.10.2022 Бохум 2 : 1 Унион
    29.10.2022 Вольфсбург 4 : 0 Бохум
    05.11.2022 Боруссия 3 : 0 Бохум
    08.11.2022 Бохум 2 : 1 Боруссия
    12.11.2022 Аугсбург 0 : 1 Бохум
    12.11.2022 Шальке-04 0 : 2 Бавария
    21.01.2023 Айнтрахт 3 : 0 Шальке-04
    24.01.2023 Шальке-04 1 : 6 РБ Лейпциг
    29.01.2023 Шальке-04 0 : 0 Кельн
    04.02.2023 Боруссия 0 : 0 Шальке-04
    10.02.2023 Шальке-04 0 : 0 Вольфсбург
    19.02.2023 Унион 0 : 0 Шальке-04
    25.02.2023 Шальке-04 2 : 1 Штутгарт
    04.03.2023 Бохум 0 : 2 Шальке-04
    11.03.2023 Шальке-04 2 : 2 Боруссия
    18.03.2023 Аугсбург 0 : 0 Шальке-04
    01.04.2023 Шальке-04 0 : 0 Байер
    09.04.2023 Хоффенхайм 0 : 0 Шальке-04
    15.04.2023 Шальке-04 0 : 0 Герта
    23.04.2023 Фрайбург 0 : 0 Шальке-04
    29.04.2023 Шальке-04 0 : 0 Вердер
    06.05.2023 Майнц 0 : 0 Шальке-04
    13.05.2023 Бавария 0 : 0 Шальке-04
    20.05.2023 Шальке-04 0 : 0 Айнтрахт
    27.05.2023 РБ Лейпциг 0 : 0 Шальке-04
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