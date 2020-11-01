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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Трабзонспор
Томас Райс
Статистика
Томас Райс - статистика
Трабзонспор
Германия
4 октября 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Турция. Суперлига, 8 тур
Трабзонспор
2 : 0
19.10.2026
Бешикташ
Лига конференций, 1 тур
КуПС
2 : 4
15.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
0 : 3
10.10.2026
Трабзонспор
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Германия. Кубок 2021/2022
Команда
И
В
П
Н
Трабзонспор
2
2
0
0
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Лига конференций, 1 тур
КуПС
2 : 4
15.10.2026
Трабзонспор
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