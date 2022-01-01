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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Трабзонспор
Расписание
€ 166,55 млн
Трабзонспор - расписание матчей
Трабзон
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Сайт:
http://www.Trabzonspor.org.tr
Тренер:
Томас Райс
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
08.11 | 18:30
Аланьяспор
- : -
Трабзонспор
15.11 | 17:00
Зенит
- : -
Трабзонспор
22.11 | 19:00
Трабзонспор
- : -
Эюпспор
26.11 | 23:00
ЦСКА София
- : -
Трабзонспор
30.11 | 19:00
Гезтепе
- : -
Трабзонспор
06.12 | 19:00
Трабзонспор
- : -
Чорум
10.12 | 20:45
Трабзонспор
- : -
Яблонец
13.12 | 19:00
Фенербахче
- : -
Трабзонспор
17.12 | 23:00
Црвена Звезда
- : -
Трабзонспор
21.12 | 20:00
Трабзонспор
- : -
Коджаэлиспор
17.01 | 15:00
Эрзурумспор
- : -
Трабзонспор
24.01 | 15:00
Трабзонспор
- : -
Касымпаша
31.01 | 15:00
Истанбул Башакшехир
- : -
Трабзонспор
07.02 | 15:00
Трабзонспор
- : -
Амед
14.02 | 15:00
Генчлербирлиги
- : -
Трабзонспор
21.02 | 15:00
Трабзонспор
- : -
Коньяспор
28.02 | 15:00
Галатасарай
- : -
Трабзонспор
07.03 | 15:00
Трабзонспор
- : -
Самсунспор
14.03 | 15:00
Бешикташ
- : -
Трабзонспор
21.03 | 15:00
Трабзонспор
- : -
Ризеспор
04.04 | 15:00
Газиантеп
- : -
Трабзонспор
11.04 | 15:00
Трабзонспор
- : -
Аланьяспор
18.04 | 15:00
Эюпспор
- : -
Трабзонспор
25.04 | 15:00
Трабзонспор
- : -
Гезтепе
02.05 | 15:00
Чорум
- : -
Трабзонспор
09.05 | 15:00
Трабзонспор
- : -
Фенербахче
16.05 | 15:00
Коджаэлиспор
- : -
Трабзонспор
23.05 | 15:00
Трабзонспор
- : -
Эрзурумспор
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