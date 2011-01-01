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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Трабзонспор
Результаты
€ 166,55 млн
Трабзонспор - результаты матчей
Трабзон
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Сайт:
http://www.Trabzonspor.org.tr
Тренер:
Томас Райс
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Турции. 2009/2010
05.11 | 20:45
Трабзонспор
0 : 1
Фрайбург
22.10 | 19:45
Трабзонспор
2 : 0
Хартс
15.10 | 19:45
КуПС
2 : 4
Трабзонспор
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