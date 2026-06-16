Стало известно, вернется ли Дарвин Нуньес в «Ливерпуль» летом

Нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес не вернется в «Ливерпуль» в это межсезонье.

Об этом рассказали источники, близкие к форварду сборной Уругвая.

Ранее журналист Мартин Чаркеро написал, что Нуньес возвращается в мерсисайдский клуб. Сообщалось, что игрок просил «красных» объявить о трансфере позже, чтобы сосредоточиться на ЧМ-2026.

26-летний Нуньес в этом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 24 матча, забил 9 голов, сделал 5 ассистов.