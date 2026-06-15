«Реал» оформил 1-й трансфер после возвращения Моуринью

«Реал» объявил, что договорился с «Челси» о трансфере защитника Марка Кукурельи.

Он подписал с клубом контракт сроком до 30 июня 2032 года.

Сообщалось, что «Челси» получит за трансфер 55 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов.