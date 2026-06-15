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«Реал» оформил 1-й трансфер после возвращения Моуринью

Сегодня, 12:17
4

«Реал» объявил, что договорился с «Челси» о трансфере защитника Марка Кукурельи.

Он подписал с клубом контракт сроком до 30 июня 2032 года.

Сообщалось, что «Челси» получит за трансфер 55 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов.

  • 27-летний защитник в минувшем сезоне провел за «Челси» 50 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
  • Кукурелья – воспитанник «Эспаньола» и «Барселоны», он также выступал за «Эйбар» и «Хетафе».
  • Это 1-й трансфер «Реала», о котором было официально объявлено, после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридцев.

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Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Реал Кукурелья Марк Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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Император Бомжей
1781516033
Фотка, как будто он в форме Барселоны стоит)))
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odessakmv
1781517406
зачем им это чудовище??? теперь им самое время Тикнизяна подписывать
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Niklas80
1781530339
Сомнительное приобретение, на мой взгляд.
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odoon
1781537305
Видимо, Жозе потребовал длинную лавку за любые деньги
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