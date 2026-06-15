«Реал» оформил 1-й трансфер после возвращения Моуринью

«Реал» объявил, что договорился с «Челси» о трансфере защитника Марка Кукурельи.
Он подписал с клубом контракт сроком до 30 июня 2032 года.
Сообщалось, что «Челси» получит за трансфер 55 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов.
- 27-летний защитник в минувшем сезоне провел за «Челси» 50 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
- Кукурелья – воспитанник «Эспаньола» и «Барселоны», он также выступал за «Эйбар» и «Хетафе».
- Это 1-й трансфер «Реала», о котором было официально объявлено, после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридцев.
Источник: официальный сайт «Реала»