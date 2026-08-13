Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Ферран Торрес переходит из «Барселоны» в «ПСЖ».
Сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Сам нападающий настаивал на продолжении карьеры в Париже.
- В прошлом сезоне 26-летний Ферран в 49 встречах в составе «Барселоны» 21 раз поразил ворота соперников и сделал 3 ассиста.
- Он забил победный гол сборной Испании в финале ЧМ-2026 с Аргентиной (1:0).
- Торрес выступает за «Барселону» с 2022 года после перехода из «Манчестер Сити».
Источник: твиттер Фабрицио Романо