Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Ферран Торрес переходит из «Барселоны» в «ПСЖ».

Сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Сам нападающий настаивал на продолжении карьеры в Париже.