Сафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поступок зрителей матча за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы».

Они облили его пивом.

«Спасибо фанатам, что предложили выпить пива во время матча.

С момента, как меня облили, чувствовал хмельной запах до конца игры», – написал Сафонов.