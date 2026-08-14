Сафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поступок зрителей матча за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы».
Они облили его пивом.
«Спасибо фанатам, что предложили выпить пива во время матча.
С момента, как меня облили, чувствовал хмельной запах до конца игры», – написал Сафонов.
- Российский вратарь перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
- За это время он выиграл девять трофеев, провел 45 матчей во всех турнирах, в 19 из которых отыграл «на ноль».
- Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова