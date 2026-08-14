Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче

Бывший главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт возглавит медиафутбольную сборную страны в матче против России.
Шегрт, известный по прозвищу «Эйнштейн», будет руководить командой во встрече, запланированной на 4 сентября. Также тренер получил приглашение на официальное открытие нового стадиона в Душанбе.
- Возглавлять Россию в указанном матче будет Леонид Слуцкий.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
Источник: телеграм-канал GOALTJ