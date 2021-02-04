- 14 января
- 09:33 «Локомотив» отменил товарищеский матч с китайской командой 1
- 4 февраля 2021
- 22:56 Фото Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Игало стал игроком «Аль-Шабаба» 1
- 10 сентября 2020
- 10:13 Экс-игрок «Милана» Эль-Шаарави может перейти в «ПСЖ»
- 1 июня 2020
- 08:17 Игало может остаться в «Манчестер Юнайтед» до января
- 25 мая 2020
- 07:36 Daily Mail: Игало больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед». «Шанхай Шэньхуа» отказывается продлевать его аренду 1
- 10 мая 2020
- 17:27 Sky Sports: «Шанхай Шэньхуа» требует у «МЮ» выкупить Игало за 20 миллионов
- 25 марта 2020
- 01:51 Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» хочет выкупить Игало
- 16 февраля 2020
- 20:49 «Чемпионат»: «Локомотив» отказался от покупки Эль-Шаарави 8
- 13 февраля 2020
- 13:43 The Times: «МЮ» поместил Игало на карантин из-за угрозы коронавируса 4
- 1 февраля 2020
- 08:23 Официально: Игало – игрок «Манчестер Юнайтед» 3
- 01:20 Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Игало 1
- 4 сентября 2019
- 14:33 Демба Ба: «Хочу, чтобы все чернокожие игроки убрались из Серии А» 11
- 26 июля 2019
- 14:59 Гаттузо может возглавить «Шанхай Шэньхуа»
- 22 июля 2019
- 07:51 Три китайских клуба интересуются Бэйлом 2
- 13 июля 2019
- 10:56 Globo Esporte: «Шанхай Шэньхуа» заплатит 20 миллионов за хавбека «Спартака» Фернандо 22
- 8 июля 2019
- 09:17 Эль-Шаарави перешел из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа» 4
- 5 июля 2019
- 10:55 Эль-Шаарави готов перейти в «Шанхай Шэньхуа»
- 3 июля 2019
- 10:48 Sport24: Фернандо близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа» 61
- 25 июня 2019
- 19:08 Football Italia: Эль-Шаарави согласился на переход в «Шанхай Шэньхуа». Зарплата – 13 миллионов 3
- 22 июня 2019
- 07:00 The Sun: Виллиан отклонил 12-миллионное предложение из Китая 1
- 30 марта 2019
- 11:31 Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
- 15 июля 2018
- 00:19 «Зенит» не получал предложений по Дзюбе 10
- 14 июля 2018
- 20:49 «Уотфорд» интересуется Дзюбой. Игрок не переедет в Китай 8
- 9 июля 2018
- 18:18 «Шанхай Шэньхуа» в ближайшие дни сделает предложение «Зениту» по Дзюбе 35
- 6 июля 2018
- 21:48 «Чемпионат»: Дзюба хочет уехать в АПЛ. Он отклонил предложение из Китая 32
- 14 мая 2018
- 17:05 Тевес: «Я завершу карьеру в конце 2019 года»
- 13 марта 2018
- 01:01 «Шанхай Шэньхуа» предлагал Манчини контракт на 12 миллионов в год 13
- 26 января 2018
- 17:12 «Шанхай Шэньхуа» хочет приобрести Иньесту 6
- 16 января 2018
- 19:08 Тевес – о карьере в Китае: «Я был в семимесячном отпуске» 8
- 9 января 2018
- 20:35 Фото Тевес стал игроком «Бока Хуниорс» 3