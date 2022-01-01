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Китай. Суперлига
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Шанхай Шэньхуа
Результаты
€ 11,63 млн
Шанхай Шэньхуа - результаты матчей
Шанхай
Китай. Суперлига
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Сайт:
http://www.shenhuafc.com.cn/
Тренер:
Владан Милоевич
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Таблица
Китай. Суперлига. 2026
Лига чемпионов АФК Элит. 2025/2026
Китай. Суперлига. 2025
Лига чемпионов АФК Элит. 2024/2025
Китай. Суперлига. 2024
24.10 | 10:30
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
Шанхай Шэньхуа
18.10 | 13:00
Ухань Три Таунс
1 : 3
Шанхай Шэньхуа
10.10 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
Юньнань Юкунь
06.09 | 14:00
Чунцин Тунлянлун
1 : 3
Шанхай Шэньхуа
28.08 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
2 : 3
Шаньдун Тайшань
22.08 | 14:35
Чэнду Жунчэн
4 : 5
Шанхай Шэньхуа
18.08 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
0 : 3
Бейджин Гуоань
15.08 | 15:00
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
Хэнань
08.08 | 14:00
Циндао Хайню
0 : 1
Шанхай Шэньхуа
02.08 | 14:35
Ляонин Тиерен
3 : 1
Шанхай Шэньхуа
25.07 | 14:35
Шанхай Порт
2 : 0
Шанхай Шэньхуа
18.07 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
0 : 2
Тяньцзинь Цзиньмэнь
05.07 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
3 : 2
Чжэцзян Профешионал
28.06 | 14:00
Далянь Йингбо
1 : 4
Шанхай Шэньхуа
30.05 | 13:00
Циндао Вест Кост
2 : 2
Шанхай Шэньхуа
24.05 | 15:00
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
Шэньчжэнь Пенг Сити
20.05 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
Ухань Три Таунс
16.05 | 15:00
Юньнань Юкунь
1 : 0
Шанхай Шэньхуа
09.05 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
Чунцин Тунлянлун
05.05 | 14:35
Шаньдун Тайшань
4 : 1
Шанхай Шэньхуа
01.05 | 15:00
Шанхай Шэньхуа
2 : 3
Чэнду Жунчэн
26.04 | 15:00
Хэнань
0 : 3
Шанхай Шэньхуа
22.04 | 15:00
Шанхай Шэньхуа
2 : 0
Циндао Хайню
18.04 | 15:00
Шанхай Шэньхуа
3 : 1
Ляонин Тиерен
11.04 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
1 : 0
Шанхай Порт
05.04 | 14:35
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 3
Шанхай Шэньхуа
21.03 | 10:30
Бейджин Гуоань
1 : 1
Шанхай Шэньхуа
14.03 | 10:30
Чжэцзян Профешионал
1 : 1
Шанхай Шэньхуа
07.03 | 12:00
Шанхай Шэньхуа
5 : 3
Далянь Йингбо
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